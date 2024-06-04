Россия осталась без стратегических спутников 2 4.06.2024, 12:40

2,016

У «Роскосмоса» не нашлось денег на связь с «дружественными» странами.

Госкорпорация «Роскосмос» не может произвести четыре из шести геостационарных спутников, которые обеспечивают работу каналов связи между Россией и «дружественными» странами, заявил директор департамента перспективных программ и проекта «Сфера» корпорации Сергей Прохоров.

«Из шести аппаратов, которые должны быть заказаны в госкорпорации, заказаны только два: один со стороны «Газпром космические системы» (ГКС), второй — со стороны ГПКС (ФГУП «Космическая связь»)», — сказал Прохоров на XVI Федеральной конференции ComNews Satelite Russia.

По его словам, остальные спутники «Роскосмос» не может начать изготавливать из-за отсутствия финансирования.

Глава РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в феврале этого года поручил выделить на развитие высокоскоростного спутникового интернета 116 млрд руб. до 2030 года. Также финансирование спутниковых проектов было прописано в презентации нацпроекта «Экономика данных», которую ранее представил глава Минцифры Максут Шадаев. В документе говорилось, что до 2030 года на финансирование группировки спутниковой связи будет направлено 80,1 млрд руб. и еще 36,2 млрд руб. на группировку спутниковой связи «Скиф» для развертывания аппаратов на средней орбите.

Чтобы аппараты появились на орбите, нужен заказ на них со стороны операторов спутниковой связи. В Минцифры заявили, что выделяют средства операторам на заказы спутников у «Роскосмоса». Все средства будут предоставлены в полном объеме, заверил представитель министерства.

Хотя Минцифры обещает выделить средства на создание спутниковой группировки, процесс проектирования и производства занимает много времени и есть риск не уложиться к 2030 году с созданием четырех спутников, говорит гендиректор группы компаний ComNews Леонид Коник.

По его словам, это связано с тем, что каждый аппарат для геостационарной орбиты уникален, поэтому в среднем на производство одного спутника требуется около 3 лет. Однако после введения санкций против «Роскосмоса» и отказа западных партнеров от работы с ним сроки могут вырасти до пяти лет, отмечает Коник.

Для России наличие своей группировки геостационарных аппаратов является стратегической целью с точки зрения суверенитета и безопасности, говорит основатель и гендиректор частной космической компании SR Space Олег Мансуров.

«Отсутствие спутников на ГСО негативно повлияет сразу на несколько отраслей — от пусковых услуг, разработки и производства крупных космических аппаратов связи и вещания до предоставления телекоммуникационных услуг конечным пользователям, а также производства и продажи наземного приемо-передающего оборудования», — отметил Мансуров.