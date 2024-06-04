Газманов в странном наряде спел незатейливую песню о «русском мире» 7 4.06.2024, 12:52

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Слова напоминают одну из самых неадекватных речей Путина.

Российский эстрадный певец Олег Газманов опозорился новой песней. Z-артист написал незамысловатый трек, в котором угрожает иностранцам «русским миром».

Одноименную композицию он исполнил на одном из пропагандистских концертов. Ее сравнили с речью главы России Владимира Путина.

«Я – русский, я – татарин, я – чеченец, я – башкир.

Я всей страны народ, и мы все вместе русский мир.

Буряты и евреи, дагестанцы, ингуши –

все те, кто здесь родился, и кто в семью вошли", – говорится в одном из куплетов.

В сети провели параллель с речью российского диктатора, где он называл себя «чеченцем, дагестанцем, евреем» и тому подобное, сгребая все народы в одно.

Газманов в своем треке пытается угрожать миру. Мол, распад СССР в 1991 году не «освободил» бывших членов Союза от «опеки» РФ.

«Своих мы не бросаем, не оставим за бугром.

Кто наших обижает – пожалеет он потом.

Кто памятники рушил и могилы ворошил?

услышат, как, броней сверкая, входит русский мир», – зачитал Газманов.

Вся эта вакханалия сопровождалась радостными криками из зала, для которого путинист, нарядившись в футболку и брюки цвета оливы, исполнял свой репертуар.