Путину придется платить вдвойне 2 Телеграм-канал «Русский декаданс»

4.06.2024, 13:30

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Фото: Getty Images

Китай виртуозно разводит Кремль.

Забавно, что Китай разводит российские власти точно так же, как до этого развел российских граждан, которых подсадил на дешевые товары, захватил рынок в условиях сокращения конкуренции, а потом задрал ценники. КНР помог России преодолеть самый острый этап экономической войны, но теперь Путину придется платить за это вдвойне. Потому что Китаю по большому счету плевать на РФ.

Более того, Китай диверсифицирует энергетический импорт, увеличивая поставки газа из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана. Таким образом он не только ставит Россию в более уязвимую позицию, но еще и распространяет свое влияние через экономику на страны Центральной Азии, отжимая регион. И РФ ответить особо нечем, так как любой дурак понимает, с кем лучше перспективы.

Путин любит жаловаться на вероломный Запад, который его постоянно обманывает. Но Европа и США по крайней мере придерживаются рыночных правил в международной торговле, а вот Китай действует всегда с позиции доминирующей державы. Две страны, живущие по понятиям, могут сотрудничать только в парадигме сильный-слабый. И Россия в этой схеме далеко не на вершине пищевой цепи.

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