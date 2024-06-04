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На Беларусь смещаются атмосферные фронты с юго-запада Европы

  • 4.06.2024, 13:39
  • 3,212
На Беларусь смещаются атмосферные фронты с юго-запада Европы

Какую погоду принесут.

Белорусские синоптики выписали на завтра предупреждение об оранжевом уровне опасности.

В среду, 5 июня, на большей части территории страны ожидаются грозы, а местами сильные ливни. В Минске гроза прогремит утром и днем, а местами по городу будут лить сильные ливни.

В целом в среду на Беларусь будут смещаться атмосферные фронты с юго-запада Европы. Будет облачно с прояснениями. Ночью на северо-западе будет прохладно — около +9°С. Зато в юго-восточных районах летние ночи будут тёплыми, до +17°С. Днем столбик термометра поднимется до +20..+26°С.

В четверг, 6 июня, погоду сформирует фронтальный раздел, который смещается со стороны Западной Европы. В отдельных районах снова грозы. Температура воздуха минимальная ночью +9..+16°С, максимальная днем +20..+27°С.

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