Под Вильнюсом утром взорвался автомобиль Audi 100 2 4.06.2024, 13:54

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Пострадал гражданин Беларуси.

Белорус получил травмы в результате взрыва Audi 100 на трассе в деревне Юодшиляй Вильнюсского района Литвы, пишет Delfi.

Инцидент произошел рано утром 4 июня. По предварительной информации, в пути Audi «вдруг вышел из строя». Водитель остановился, чтобы проверить, в чем дело, и тут произошел взрыв. Белорус получил травмы.

Причина взрыва не сообщается. Как уточняет Delfi, в Audi были установлены бензобак и газовый баллон.