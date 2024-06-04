Военный эксперт: ВСУ сорвали планы Кремля 4.06.2024, 14:10

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Aлександр Мусиенко

Наступление россиян теперь под вопросом.

Украина начала наносить удары западным оружием по территории РФ. Как это изменит ситуацию на поле боя?

За комментарием сайт Charter97.org обратился к политическому эксперту, руководителю украинского Центра военно-правовых исследований Aлександру Мусиенко:

— Во-первых, Украина получила возможность бить HIMARS и другими видами вооружений по концентрации российских войск вблизи украинских границ. Они находятся там в пределах 20-40 км на территории Белгородской и Курской областей.

Соотвественно, это дает возможность усложнить логистику российских войск и как минимум изменить их планы, а как максимум — вообще от них отказаться. В том числе отказаться от наступательных действий, расширения фронта.

Оккупанты сейчас собирали группировку войск, которая потенциально может расширить фронт в Харьковской и Сумской областях. ВСУ наносят удары как раз по местам, где они концентрируются вблизи украинских границ и, соответственно, срывают эти планы.

Во-вторых, это в определенной мере снимает давление на украинские войска, которые ведут боевые действия на Харьковском направлении в районе Волчанcка и Липцев.

В-третьих, это создает проблемы в логистике для российских войск. Ведь они будут вынуждены отходить от украинской границы вглубь своих Белгородской и Курской областей.

Соотвественно, передвигаться они будут колоннами, попадая в зону поражения. В планах Украины создать на территории РФ зону под огневым контролем украинских войск на 40-50 км.

Еще выделю важный момент, Украина будет наносить удары по реактивной артиллерии российских войск: С-300 и С-400. С целью предупредить удары россиян по Харькову и позициям ВСУ.

Но удары по С-300 носят комбинированный характер: упредить удары по наземным объектам и прекратить (ограничить) ракетный террор, а так же создать возможность для полетов украинской авиации с целью нанесения ударов ракетами Storm Shadow и SCALP-EG, которые тоже планируются по российским военным объектам.

— На данный момент еще существуют ограничения по использованию ракет ATACMS по территории РФ. Как вы думаете, получит ли Киев разрешение бить дальнобойным оружием по военным объектам в России?

— Начну с того, что сейчас ограничения существуют, поскольку многие западные партнеры Украины хотят убедиться, что это не вызовет ситуацию повышенной эскалации. Потому что очень много страшилок запускается со стороны России. Имею в виду, что небо на землю после таких ударов не упадет, и что России не будет чем противодействовать помимо того, что мы видели: ракетный террор, удары по инфраструктуре и так далее. Россия уже и так пошла на серьезную эскалацию.

Считаю, что со временем западные партнеры, убедившись в этом, дадут разрешение использовать и ATACMS, и больше видов вооружений, а также расширить географию этих ударов.