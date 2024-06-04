закрыть
4 июня 2024, вторник, 14:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Военный эксперт: ВСУ сорвали планы Кремля

  • 4.06.2024, 14:10
  • 3,448
Военный эксперт: ВСУ сорвали планы Кремля
Aлександр Мусиенко

Наступление россиян теперь под вопросом.

Украина начала наносить удары западным оружием по территории РФ. Как это изменит ситуацию на поле боя?

За комментарием сайт Charter97.org обратился к политическому эксперту, руководителю украинского Центра военно-правовых исследований Aлександру Мусиенко:

— Во-первых, Украина получила возможность бить HIMARS и другими видами вооружений по концентрации российских войск вблизи украинских границ. Они находятся там в пределах 20-40 км на территории Белгородской и Курской областей.

Соотвественно, это дает возможность усложнить логистику российских войск и как минимум изменить их планы, а как максимум — вообще от них отказаться. В том числе отказаться от наступательных действий, расширения фронта.

Оккупанты сейчас собирали группировку войск, которая потенциально может расширить фронт в Харьковской и Сумской областях. ВСУ наносят удары как раз по местам, где они концентрируются вблизи украинских границ и, соответственно, срывают эти планы.

Во-вторых, это в определенной мере снимает давление на украинские войска, которые ведут боевые действия на Харьковском направлении в районе Волчанcка и Липцев.

В-третьих, это создает проблемы в логистике для российских войск. Ведь они будут вынуждены отходить от украинской границы вглубь своих Белгородской и Курской областей.

Соотвественно, передвигаться они будут колоннами, попадая в зону поражения. В планах Украины создать на территории РФ зону под огневым контролем украинских войск на 40-50 км.

Еще выделю важный момент, Украина будет наносить удары по реактивной артиллерии российских войск: С-300 и С-400. С целью предупредить удары россиян по Харькову и позициям ВСУ.

Но удары по С-300 носят комбинированный характер: упредить удары по наземным объектам и прекратить (ограничить) ракетный террор, а так же создать возможность для полетов украинской авиации с целью нанесения ударов ракетами Storm Shadow и SCALP-EG, которые тоже планируются по российским военным объектам.

— На данный момент еще существуют ограничения по использованию ракет ATACMS по территории РФ. Как вы думаете, получит ли Киев разрешение бить дальнобойным оружием по военным объектам в России?

— Начну с того, что сейчас ограничения существуют, поскольку многие западные партнеры Украины хотят убедиться, что это не вызовет ситуацию повышенной эскалации. Потому что очень много страшилок запускается со стороны России. Имею в виду, что небо на землю после таких ударов не упадет, и что России не будет чем противодействовать помимо того, что мы видели: ракетный террор, удары по инфраструктуре и так далее. Россия уже и так пошла на серьезную эскалацию.

Считаю, что со временем западные партнеры, убедившись в этом, дадут разрешение использовать и ATACMS, и больше видов вооружений, а также расширить географию этих ударов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Беларусь и новая Атлантическая хартия
Беларусь и новая Атлантическая хартия Олег Белоколос
Путин пошел в белорусскую школу
Путин пошел в белорусскую школу Ирина Халип
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года?
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года? Дмитрий Чернышев
Тайное укрытие с выходом в ад
Тайное укрытие с выходом в ад Владимир Халип