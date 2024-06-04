В Минске выставили на торги участок под коттедж 1 4.06.2024, 14:16

Где он находится.

Купить участок под строительство в столице — невероятная удача и редкость. Свободная земля в Минске если и появляется, то под строительство многоэтажных домов или инфраструктурных объектов. Тем не менее, в июле с аукциона будут продавать земельный надел для строительства индивидуального дома, пишет realt.by.

Проводит аукцион «Минский городской центр недвижимости». На торги выставлен участок на улице Ковалева, 53. Это — микрорайон Сухарево, напротив строящихся домов для очередников и ЖК «Вершина». Большинство частных построек тут давно снесли, но несколько улиц с усадьбами все же решили сохранить.

Площадь земельного надела, попавшего на аукцион, насчитывает 11,5 соток. Этот участок уже пробовали осваивать, но не вышло. От бывших хозяев на участке остался железобетонный фундамент (с физическим износом 15%), колодец из бетонных колец глубиной шесть метров и забор. При этом инженерные коммуникации на земельном участке отсутствуют.

Начальная стоимость участка — 218 тысяч рублей (около 68 тысяч долларов). Для участия в торгах надо внести задаток в сумме 43 тысяч рублей.

Победителю также необходимо будет компенсировать затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы по оценке не завершенного незаконсервированного капитального строения (это около 1570 рублей).

Торги пройдут 10 июля в 15:00 по адресу: Минск, К. Маркса, 39 (каб. 7).