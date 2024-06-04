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«Я застрелил офицера российского спецназа»

  • 4.06.2024, 14:19
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«Я застрелил офицера российского спецназа»

Украинский командир рассказал о наступлении оккупантов в Харьковской области.

В Украине Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело об обстоятельствах оставления позиций военнослужащими ВСУ, в частности 415-го стрелкового батальона 125-й бригады ТРО и 172-го батальона 120-й бригады ТРО. Их подозревают в том, что они открыли врагу путь на Харьковщину.

А пока ищут «крайних», на канале «Бутусов плюс» имеет слово командир пулеметного отделения Виктор, который непосредственно находился на направлении главного удара врага, держал эти позиции, и как никто другой знает о том, что же произошло на самом деле.

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