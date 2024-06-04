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В Могилеве участились случаи использования «безлимитных» проездных

  • 4.06.2024, 14:35
В Могилеве участились случаи использования «безлимитных» проездных

Это как?

В Могилеве все чаще начали подделывать проездные билеты, чтобы «продлить» их срок действия. Жители областного центра заклеивают отверстия в месте расположения реквизита с обозначением месяца, который истек, а в реквизите, обозначающем следующий месяц, делают отверстие. В Госкомитете судебных экспертиз рассказали о нескольких таких случаях.

Один из пассажиров, предъявивший подделку, рассказал, что только два дня назад приобрел проездной за минимальную плату у наглядно знакомого, другая пассажирка пояснила, что на днях нашла проездной билет на остановке. Другие безбилетники признались, что сами изготовили подделку из старого документа и пользовались ей осознанно с целью экономии.

«Рекордсменами оказались двое могилевчан (женщина и мужчина). Они в текущем году с января по апрель ездили в общественном транспорте с январскими проездными билетами, пока не предъявили их контролеру», — отметили в ГКСЭ.

Сообщается, что за безбилетный проезд пассажиры привлечены к административной ответственности. Кроме того, на тех, кто занимался подделкой проездных, составлены протоколы об административном правонарушении. За изготовление или сбыт поддельных билетов предусмотрен штраф от 10 до 20 базовых величин.

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