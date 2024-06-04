Андрей Макаревич: ООН, спишь? 4.06.2024, 15:35

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О жертвах и палачах.

Известный российский музыкант Андрей Макаревич в «Фейсбуке» поставил важный вопрос о том, кто настоящие жертвы, а кто палачи:

— Сейчас не про гастроли. Ну правда. Может, я мудак.

Итак.

7 октября ХАМАС (считай, Палестина) внезапно напала на мирную территорию Израиля, убили, сожгли, изнасиловали и расчленили около 2000 мирных жителей, угнали в заложники 240 человек.

Это всем известно, но мало кого интересует. Ибо повестка другая – геноцид палестинского народа!

И вот у меня вопрос – российская армия внезапно вторглась на территорию Украины. Бомбят города, гибнут мирные жители. Самое время объявить Украину виновником геноцида русского народа – они же отвечают!

ООН, спишь?