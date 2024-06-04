Самый быстрый Chevrolet Corvette показали до премьеры 4.06.2024, 15:42

Автомобиль оснастят 5,5-литровым турбомотором мощностью более 800 сил.

Линейку Chevrolet Corvette C8 этим летом пополнит топовая заряженная версия ZR1. Официальный тизер нового спорткара опубликовали на Youtube-канале Chevrolet, также раскрыты некоторые подробности новой модели.

В коротком видео можно разглядеть заднюю часть авто с большим антикрылом, которое, скорее всего, будет опцией. Ранее новый Chevrolet Corvette ZR1 видели на тестах. Он был в камуфляже, однако можно разглядеть агрессивный обвес авто.

ZR1 будет самым мощным и быстрым Chevrolet Corvette. Его оборудуют 5,5-литровым V8 от Corvette Z06, но дополнят его двумя турбинами. В Chevrolet пока раскрыли лишь его крутящий момент — 969 Нм. А вот мощность составит примерно 800-850 сил. В паре с турбомотором будет работать 8-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Новый Chevrolet Corvette ZR1 сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 2,5 с и развивать скорость более 320 км/ч. Кроме того, это будет самый быстрый Corvette на Нюрбургринге. Цена авто превысит 100 000 долларов, однако оно будет значительно дешевле экзотических суперкаров с аналогичными характеристиками.