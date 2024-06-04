Весь Крым находится под огневым контролем Сил обороны Украины 4.06.2024, 15:51

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Оккупанты сделали выводы и начали выводить свои корабли.

Украинские защитники держат всю территорию оккупированного полуострова под огневым контролем.

Об этом в эфире FREEДОМ сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.

Он отметил, что разрешение на удары западным оружием по оккупированному полуострову не нужно, поскольку Крым является международно признанной территорией Украины. Относительно удара по порту «Кавказ», Плетенчук отметил, что удары наносились украинским вооружением.

«Что касается Крыма - это все наша территория. Здесь ни у кого не возникает никаких вопросов по применению. И учитывая радиус, который покрывается после удара по порту «Кавказ», соответственно, у всех есть понимание, что Крым фактически весь находится под огневым контролем. И в принципе, до этого было достаточно много интересных кейсов, которые мы никак не озвучивали по факту. Тем не менее, та же самая паромная переправа в Керчи тоже свидетельствует уже о многом», - сказал спикер.

Плетенчук отметил, что российские оккупанты сделали соответствующие выводы и из Крыма.

«Для этого надо было потерять самый новый малый ракетный корабль из состава флота, чтобы, наконец, на это решиться», - отметил он.

Напомним, за 27 месяцев Украина ударами по Черноморскому флоту РФ в оккупированном Крыму потопила или серьезно повредила более десятка крупных военных кораблей. Это около трети от всего флота.