«Угроза призыва в армию стала финальным пинком» 2 4.06.2024, 16:12

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Гомельчанин уехал в Израиль, чтобы избежать призыва.

Игорь — 24-летний гомельчанин (некоторые личные данные героя изменены), после окончания института не захотел проходить срочную службу в белорусской армии и выехал в Израиль. Свою историю он рассказал «Флагштоку».

«О том, что армию надо избегать, я понял, как только окончил школу, поэтому сразу пошел учиться в колледж. Когда и его окончил, подумал, что надо это избегание армии продлевать, и поступил в вуз. Планировал, что я завершу образование после 27 лет, но пока учился, отсрочку по учебе в магистратуре отменили, поэтому пришлось придумать другие способы», — говорит молодой человек.

Парень отмечает, что нежелание идти в армию было одним из фактором переезда за границу:

«Также сильно повлияла война, политическая ситуация в стране, а угроза призыва в армию стала финальным пинком — или сейчас, или, возможно, уже никогда».

Стать «уклонистом» подтолкнул страх того, что белорусских военнослужащих могут отправить на войну в Украину. Кроме того — «абсолютное беззаконие в стране».

Что касается армии, то эту тему Игорь обсуждал с жителями Израиля, где служба тоже обязательна, но здесь она «выглядит логичной»:

«Мы делимся впечатлениями, и они рассказывают, что каждую неделю-две ты приезжаешь из части домой, а есть и те, кого отпускают домой ежедневно. А когда я рассказываю, что у нас во время службы в армии можно побывать дома только один раз в полтора года, у них глаза на лоб лезут. Удивляются: это что, как тюрьма? Не говоря уже о порядках в нашей армии и дедовщине».

После отъезда из страны белоруса стал искать военкомат — в том числе через его родителей, а также через родителей жены. Родственники обращались к адвокатам, но так и не смогли получить полную информацию о том, какими правами обладают «уклонисты»:

«На родственников давят, добиваясь, чтобы я связался с милицией, ищут слабое звено. Грозят объявить в международный розыск».

Запугивание и давление на родственников Игоря пока продолжается. В частности, силовики угрожали прислать на работу родителей письма о том, что они якобы укрывают уклониста. Парень не подписывал повестки, поэтому формально привлечь его к ответственности не могут.