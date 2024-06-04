Вундервафля или очередная иллюзия Петр Андрющенко

4.06.2024, 16:20

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Появление F-16 выгонит российские Су.

Авиационное преимущество России: вундервафля или очередная иллюзия? Давайте откровенно. Самое главное преимущество РФ, позволяющее ей продвигаться вперед, – это старые добрые советские бомбы УАБ и ФАБ. Согласно The Washington Post, эти бомбы вдруг стали невероятно эффективными, а CNN отмечает, что ФАБ-1500 наносит колоссальные потери украинским войскам. Ну, конечно, ведь нет ничего лучше старых запасов советских боеприпасов, не так ли?

В начале войны россияне полагались на артиллерию, но после потерь, определенного дефицита снарядов и паритета за счет оружия наших партнеров им пришлось искать новые решения. Вот здесь и появились старые добрые УАБ и ФАБ. Россияне бились в экстазе после визита Шойгу на завод в Нижегородской области, где ему гордо заявили, что производство ФАБ-500 увеличено вдвое, а ФАБ-1500 – в разы.

Одна проблема. Изготовить больше бомб – это одно, а вот доставить их до цели – совсем другое. Россия, к счастью, не может нарастить производство самолетов так же быстро. Поэтому бомбит наши украинские, в первую очередь благодаря близости аэродромов к границе. Не зря количество самолетов на херсонском направлении значительно меньше, чем на донецком.

Но как только ВСУ получат больше Patriot и мобильных ЗРК, эта веселая бомбардировка может сойти на нет.

Дальше – больше. Предоставление нам права бить по аэродромам западным оружием сначала приведет к оживленным детонациям ФАБ/УАБ в Ейске, Приморско-Ахтарске, Ростове, Таганроге. А затем появление F-16 выгонит российские Су за зону контролируемого пуска бомб. Без сплошной авиационной поддержки и с развитием точки зрения наших союзников на ход войны мы можем дойти до того, что «санитарная зона» уже будет создана с российской стороны границы. И не только на Харьковщине. Ирония, которая системно преследует россиян с их «гениальными» решениями. Если вы думаете, что такого в истории не было, предлагаю вспомнить Афганистан. С точки зрения доминирования в небе там была ситуация почти один в один.

СССР царил в воздухе, особенно это касалось вертолетов, вплоть до 1986 года. Когда первые 300 Stinger Соединенные Штаты поставили моджахедам. За считанные месяцы на доминировании в воздухе был поставлен крест. Общая потеря воздушных судов достигла 270 бортов. Устранив угрозу с воздуха, моджахеды взяли под контроль значительную часть территории Афганистана. Поэтому с предоставлением нам права бить наконец-то по России инициатива у россиян явно ускользает из рук. Что будет с российским наступлением без авиации? Что будет с российской защитой с нашей новой авиацией?

Такие дела. Такова ирония. Каждый день приносит новые сюрпризы, так что держим руку на пульсе, голову холодной и взгляд объективным. Сложно? Да. Но все будет хорошо. Главное – выстоять сейчас.

Петр Андрющенко, Telegram