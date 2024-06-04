Минчане жалуются на неприятный запах в городе 2 4.06.2024, 16:53

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В «Минскводоканале» назвали причину.

Жители нескольких районов Минска жалуются на неприятный запах, который стоит не только на улице, но и проникает в квартиры. Об этом они рассказали в соцсетях.

По словам местных жителей, вонь в городе начала сильно ощущаться в начале мая, в течение месяца она то усиливается, то ослабевает. Некоторые предположили, что «станция аэрации развонялась».

Тем временем в «Минсководоканале» во время пресс-конференции в пресс-центре БелТА прокомментировали ситуацию и пояснили, что планируют решить проблему благодаря реконструкции городской очистной станции. Работы планируют начать во второй половине 2024 года.

«Сейчас вода длительное время пребывает в открытых бассейнах большой площади и специфически пахнет. Этот запах в зависимости от метеорологических условий может распространяться вплоть до ближайших жилых кварталов — Шабанов и Чижовки. При этом существуют современные системы, которые позволяют обеспечить сбор и очистку этих отходящих газов. Такая система также будет внедрена на территории Минской очистной станции. Планируется, что в ходе реконструкции санитарно-защитную зону сооружений сократят», — рассказал заместитель директора по строительству предприятия «Минскводоканал» Кирилл Антонов.

Полную реконструкцию станции обещают завершить в 2028 году, но при условии, что будет достаточное финансирование этого проекта.