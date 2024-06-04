Некоторые так и не усвоили урок еще со времен детского сада 2 Тимоти Снайдер

4.06.2024, 17:00

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Тимоти Снайдер

Вы можете победить, соблюдая правила.

Воспитательница детского сада уходила на пенсию после четырех десятилетий работы. На приеме в ее честь в школе крутили видеоролики с ее учениками, которые теперь учатся в старших классах начальной школы. Чему они научились у нее?

Чаще всего звучали слова «доброта» и «математика», и я подумал: доброта может помочь вам оказываться в хороших ситуациях, а математика может защитить вас от плохих.

Пока продолжали звучать похвалы, я обратил внимание на фон. Ролики с детьми были записаны в спортивном зале, как раз в том же месте, где мы собрались сейчас, чтобы чествовать учительницу. Ученики в этих видеоклипах стояли на фоне коврика-мата — одного из тех, что крепятся на стену, чтобы дети не поранились, когда бегают. К мату была прикреплена пара табличек.

За день до этой маленькой церемонии, примерно в шестидесяти милях от нас, один человек из Квинса был осужден судом присяжных за тридцать четыре уголовных преступления. Этот мужчина из Квинса был бывшим президентом, который занимал свой пост практически все время, пока эти старшеклассники учились в школе.

Возможно, именно поэтому во время просмотра роликов мое внимание привлекли таблички, прикрепленные к матам в спортзале: одна гласила «Проигрывайте без обвинений», а другая — «Относитесь с уважением к спортивному снаряжению».

Вот что нужно, подумал я, чтобы демократия продолжалась. В голосовании есть своя магия, которую мы можем воспринимать как должное. На каждых выборах кто-то проиграет, и этот кто-то не займет свой пост. Проигрыш без обвинений означает, что страна продолжает свое существование. Наше правительство продолжает работать. И общество не разрывается на части.

Снаряжение для мирной повседневной жизни — это закон. Конституция регулирует порядок ухода президента с поста, так что нам не придется каждый раз импровизировать и ссориться из-за этого. В Нью-Йорке, и повсюду в других местах, законы определяют порядок ведения бизнеса.

Нам не всегда нравится, как проходят выборы или судебные процессы. Но ломать снаряжение — это ошибка, особенно если вы призваны быть его хранителем.

Спикер Палаты представителей должен помогать принимать законы, создавать это снаряжение. Наш спикер, к сожалению, помог человеку из Квинса обвинить других после его поражения на президентских выборах. После вынесения судебного вердикта спикер снова проявил неуважение к снаряжению. Он отнесся к суду, который не дал нужного ему результата, как политический институт. А потом он заявил, что судьи Верховного суда — его друзья и отменят решение суда низшей инстанции.

Суд над человеком из Квинса не был сложным. Закон был ясен, как и факты. Присяжные пришли к неудивительному выводу. Сказать, что судебный процесс должен быть политическим, потому что в нем осудили определенного человека, — значит ошибочно утверждать, что все судебные процессы политические. А выражать уверенность в том, что друзья в Верховном суде вынесут определенное решение, — значит делать то, что, как вы утверждаете, вы осуждаете. Вы разрушаете снаряжение.

«Проигрывать без обвинений» и «относиться с уважением к снаряжению» — значит думать о других. Ни одно состязание не касается только одного отдельного человека. Речь о том, чтобы поддерживать что-то в действии, что-то, что мы можем сделать лучше. Если бы снаряжение существовало только для меня, то я мог бы считать, что имею полное право разрушать его. Но оно существует только потому, что другие собрали его для меня. Поэтому моя задача — оставить его в лучшем состоянии, чем когда я начал им пользоваться.

Время от времени появляется человек, как этот мужчина из Квинса, который любит портить снаряжение. Этот человек может быть харизматичным, талантливым или привлекательным в любом смысле. У него могут быть последователи, он может быть задирой, выглядеть устрашающе. Всегда найдутся слабые и беспринципные люди, которые будут относиться к проигравшему, как к победителю, тянуть нас всех вниз.

Некоторые люди так и не усвоили уроки, которые им следовало бы выучить в детском саду. И все же, думаю, среди нас больше тех, кто обращает внимание на предупреждающие знаки. Вы можете «относиться с уважением к снаряжению», используя его правильным образом. А правило «проиграть без обвинений» не обязательно означает «проиграть». Вы можете победить, соблюдая правила.

А иногда это необходимо.

Тимоти Снайдер, New Voice