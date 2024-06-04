Россиянин хотел улететь из Беларуси в Грузию по поддельному паспорту 4.06.2024, 17:16

Но что-то пошло не так.

В Национальном аэропорту Минск пограничники задержали иностранца с фальшивым паспортом, сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

Ночью 2 июня иностранец хотел вылететь из Беларуси в Грузию и предъявил пограничникам поддельный российский загранпаспорт, хотя при себе имел действительный внутренний паспорт гражданина Российской Федерации.

По словам задержанного, он приехал из России, где в отношении него возбуждено уголовное дело. Чтобы сбежать от следствия, он купил поддельный российский загранпаспорт и направился в Грузию.

В отношении иностранца начали административный процесс за попытку незаконного пересечения границы. Он находится в ИВС.

В ГПК напомнили, что за использование поддельных документов грозит уголовная ответственность — до двух лет ограничения свободы.