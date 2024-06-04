Дочь Пескова зарегистрировалась в Казахстане 2 4.06.2024, 17:22

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Это позволяет открыть счет в местном банке.

Полная тезка дочери пресс-секретаря Путина Елизаветы Песковой получила индивидуальный идентификационный номер (ИИН) в Казахстане; даты рождения также совпадают. Эти сведения расследовательский проект «Система» обнаружил в онлайн-реестре Национального удостоверяющего центра Казахстана и других базах данных, пишет «Настоящее время».

Вероятно, Пескова получила ИИН до сентября 2022 года, так как номер приписан к управлению государственных доходов по городу Нур-Султан. Так столица Казахстана называлась с марта 2019-го по сентябрь 2022 года, после чего ее переименовали обратно в Астану.

ИИН в Казахстане – аналог российского ИНН, индивидуального номера налогоплательщика. Он необходим для получения государственных и банковских услуг. Россияне стали массово оформлять ИИН после полномасштабного вторжения в Украину, чтобы открывать счета в местных банках и обходить наложенные ограничения Visa и Mastercard.

Неизвестно, успела ли Пескова воспользоваться этой лазейкой. Банки, как правило, негативно относятся к обслуживанию подсанкционных лиц; дочь пресс-секретаря Путина в марте 2022 года подпала под санкции США и еще через несколько месяцев – Евросоюза. Западные страны обвинили Пескову в том, что она ведет «роскошный образ жизни» благодаря связям отца; он был внесен в санкционные списки в первые дни войны. Пескова назвала введенные ограничения против себя «несправедливыми и необоснованными», так как «не имеет никакого отношения к ситуации».