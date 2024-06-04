Гигантскую надпись лирического содержания с ошибкой оставили строители на одном из домов в Минске 1 4.06.2024, 18:14

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Видеофакт.

Думаете, строители могут порадовать дольщиков только в одном случае: вовремя построив дом и отдав в срок ключи? Как бы не так. Суровые рабочие способны и на очень романтические поступки. Гигантскую — высотой на восемь этажей — надпись лирического содержания оставили на одном из домов строители из «Минск-Мира», пишет «Онлайнер».

Все максимально просто, но как же поднимает настроение. Белой краской на одном из простенков написано: «Девченки!!! Хорошего дня!!!» Надпись сделана с орфографической ошибкой, но это не беда, сути не меняет. В конце концов, это не конгресс филологов, а стройплощадка. И люди явно хотели сделать этот мир немного светлее и веселее.

Видео с одной из многоэтажек, с которой как раз и видна надпись, появилось в телеграм-канале «Инцидент Минск». Подписчикам канала инициатива понравилась: «Ну молодцы же», «В такое время надо быть на позитиве», — прокомментировали минчане.