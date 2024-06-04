«Пощипали» Лукашенко довольно серьезно» 5 4.06.2024, 19:28

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Для чего диктатору нужен был визит в Монголию.

Во вторник, 4 июня, завершился визит Александра Лукашенко в Монголию. В этой стране диктатор провел четыре дня, за которые успел обидеться на местных журналистов, пострелять из лука, посадить деревья и получить в подарок двух лошадей. Для чего Лукашенко отправился в страну, где не был ни разу за более чем 30 лет дипломатических отношений? Какие цели он преследовал? «Зеркало» спросило у экспертов.

«Туристическая компонента визита преобладала»

Политический аналитик Александр Фридман считает, что поездку Лукашенко в Монголию можно назвать политическим туризмом, который пропаганда выдает за большой успех на дипломатическом поле.

— Мы видели Лукашенко в музее Чингисхана, на каком-то празднике, он стрелял из лука, — замечает Фридман. — Туристическая компонента визита преобладала даже по объему того, что нам показывает официальная пропаганда. Конечно, это кропотливый труд Сергея Алейника, возглавляемого им Министерства иностранных дел и других ведомств, которые работали над этим визитом. С одной стороны, Лукашенко хочется ездить, ему интересно посмотреть на новые страны, в которых раньше не был. Но на самом деле это выглядит очень скромно, как и поездки в Зимбабве или Экваториальную Гвинею. Конечно, пропаганда расписывает, какие есть возможности от сотрудничества с Монголией, но я думаю, что больших проектов в итоге не будет.

Политический обозреватель информационного агентства «Позірк» Александр Класковский также уверен, что поездка в Монголию преследовала скорее пропагандистские, чем практические цели. Эксперт замечает, что об этом проговорился и сам политик.

— Он сделал это, когда спорил с тамошней оппозицией, сказав, что у Беларуси и Монголии мизерный объем товарооборота, всего 30 миллионов долларов, поэтому он не для выгоды приехал, — говорит Александр Класковский. — Конечно, это очень мало. И хотя вместе с Лукашенко прибыла целая делегация из бизнесменов, директоров и министров, я думаю, что в силу объективных причин никакого скачка в двусторонней торговле не случится. Потому что и страна далекая, и рынок в ней не очень емкий — там всего чуть больше 3,4 миллиона населения.

«Монгольская оппозиция „пощипала“ гостя довольно серьезно»

По мнению Александра Фридмана, вряд ли Лукашенко удалось сильно улучшить свой имидж этой поездкой. Политолог замечает, против диктатора играют даже кадры официальной пропаганды.

— Особенно обращает на себя внимание фотография Лукашенко с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, — отмечает Фридман. — Заметна разница в возрасте — президент Монголии родился в 1968 году, а Лукашенко в 1954-м. Все то, что его пресс-служба обычно хочет скрыть (физическая форма, состояние здоровья и возраст), на фоне президента Монголии, который выглядит действительно лучше, становится очень заметным.

Про пиар-провалы Лукашенко во время визита в Монголию говорит и Александр Класковский. Политический аналитик «Позірка» отмечает, что этому способствовало наличие в азиатской стране демократической политической системы и свободных СМИ.

— Сначала бывший президент Монголии Элбэгдорж Цахиагийн напомнил Лукашенко, что над ним висит угроза выдачи ордера Международного уголовного суда, — говорит Класковский. — Конечно, монгольский политик поставил телегу впереди лошади, потому что формально ордер еще не выписан, но это создало неприятный фон для визита. Но еще Лукашенко, кажется, был ошарашен тем, что в Монголии есть оппозиционная пресса и политическая оппозиция. Они никакие не «беглые», а спокойно живут в своей стране. И они «пощипали» этого гостя довольно серьезно. Он даже не выдержал и вступил в публичную полемику с монгольской оппозицией.