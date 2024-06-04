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В Бобруйском районе маршрутка врезалась в трактор

  • 4.06.2024, 19:45
В Бобруйском районе маршрутка врезалась в трактор

Девять человек пострадали.

В Бобруйском районе маршрутка врезалась в трактор. На месте работала ГАИ, по факту ДТП проводится проверка, сообщает УВД Могилевского облисполкома.

4 июня около 15.00 на дороге Бобруйск — Мозырь вблизи деревни Брожка Бобруйского района 32-летний водитель маршрутного такси Mercedes-Benz Sprinter врезался в трактор МТЗ. Трактор в этот момент двигался в попутном направлении и поворачивал налево.

В результате ДТП девять человек доставлены в больницу для обследования.

Проводится проверка.

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