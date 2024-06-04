Карточки некоторых банков могут работать с перебоями предстоящей ночью 4.06.2024, 20:07

Причина — технологические работы.

Карточки некоторых банков могут работать с кратковременными перерывами предстоящей ночью со вторника на среду, 5 июля, — с 02.00 до 04.00. Причина — технологические работы, которые будет проводить Банковский процессинговый центр.

«В указанный промежуток времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, по обеспечению дополнительной аутентификации при проведении операций в сети Интернет», — предупреждает Банковский процессинговый центр.

К примеру, 3 июня, когда центр также проводил технологические работы, у клиентов «Приорбанка» были проблемы с совершением платежей.

Этот центр оказывает услуги для нескольких банков, таких как «Беларусбанк», «Белагропромбанк», «Сбер Банк (Беларусь)», «БСБ Банк», «Паритетбанк», «Приорбанк», «Белинвестбанк», «БНБ-Банк», «Банк Решение», «Франсабанк», «Цептербанк», «БТА Банк», «РРБ-Банк».