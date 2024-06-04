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Украинские десантники «разобрали на молекулы» российскую колонну в районе Новомихайловки

  • 4.06.2024, 20:14
  • 2,450
Украинские десантники «разобрали на молекулы» российскую колонну в районе Новомихайловки

Видеофакт.

Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады отбили очередной механизированный штурм врага в районе Новомихайловки.

Соответствующее видео работы наших бойцов опубликовали в телеграмм-канале бригады.

«Мины, артиллерия, противотанковые ракетные комплексы, ударные дроны — весь этот арсенал разбирает на молекулы российскую колонну. А остатки штурмовой группы, которые в панике разбегаются по посадкам, ликвидируют наши аэробомберы. На последнем кадре российский оккупант успевает показать неприличный жест в камеру дрона - и тут же ловит «трехочковый» от наших пилотов. Блестящая работа!», - говорится в заметке к видео.

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