Украинские десантники «разобрали на молекулы» российскую колонну в районе Новомихайловки 4.06.2024, 20:14

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Видеофакт.

Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады отбили очередной механизированный штурм врага в районе Новомихайловки.

Соответствующее видео работы наших бойцов опубликовали в телеграмм-канале бригады.

«Мины, артиллерия, противотанковые ракетные комплексы, ударные дроны — весь этот арсенал разбирает на молекулы российскую колонну. А остатки штурмовой группы, которые в панике разбегаются по посадкам, ликвидируют наши аэробомберы. На последнем кадре российский оккупант успевает показать неприличный жест в камеру дрона - и тут же ловит «трехочковый» от наших пилотов. Блестящая работа!», - говорится в заметке к видео.