В центре Минска приступили к реконструкции памятного для минчан здания 4.06.2024, 20:25

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Столица активно прирастает новыми объектами, а старые безжалостно идут под снос. Но не все. Многим значимым для города зданиям дают вторую жизнь. В число таких «счастливчиков» попал спорткомплекс «Динамо» на улице Даумана, 23. Здание на левом берегу Свислочи, которое запомнилось минчанам ночными книжными ярмарками, обещали обновить. В прошлом году «Белгоспроект» даже показал, как будет выглядеть знаменитый спорткомплекс после масштабных работ. Судя по движению на площадке, которое наблюдается здесь несколько дней, реконструкция началась, пишет «Онлайнер».