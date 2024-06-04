Украинские пограничники уничтожили российскую «Свет-КУ» 4.06.2024, 20:37

Видео.

Аэроразведка ГПСУ на северном направлении обнаружила попытку оккупантов развернуть возле украинской границы редкий комплекс РБ-636 «Свет-КУ».

Ранее он использовался для радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ.

На видео можно увидеть, что установка пряталась между деревьями посреди поля. Беспилотник Сил обороны сначала его облетел и осмотрел. Затем сделал второй круг и наконец врезался в аппаратуру на крыше кабины.