Украинские пограничники уничтожили российскую «Свет-КУ»
- 4.06.2024, 20:37
Видео.
Аэроразведка ГПСУ на северном направлении обнаружила попытку оккупантов развернуть возле украинской границы редкий комплекс РБ-636 «Свет-КУ».
Ранее он использовался для радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ.
На видео можно увидеть, что установка пряталась между деревьями посреди поля. Беспилотник Сил обороны сначала его облетел и осмотрел. Затем сделал второй круг и наконец врезался в аппаратуру на крыше кабины.