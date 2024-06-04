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Украинские пограничники уничтожили российскую «Свет-КУ»

  • 4.06.2024, 20:37
Украинские пограничники уничтожили российскую «Свет-КУ»

Видео.

Аэроразведка ГПСУ на северном направлении обнаружила попытку оккупантов развернуть возле украинской границы редкий комплекс РБ-636 «Свет-КУ».

Ранее он использовался для радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ.

На видео можно увидеть, что установка пряталась между деревьями посреди поля. Беспилотник Сил обороны сначала его облетел и осмотрел. Затем сделал второй круг и наконец врезался в аппаратуру на крыше кабины.

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