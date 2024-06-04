Жителю Рогачева пришлось заплатить 48 тысяч рублей, чтобы вернуться из ОАЭ в Беларусь 12 4.06.2024, 20:55

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Он не стал отрабатывать распределение.

Житель Рогачева закончил вуз и не стал отрабатывать распределение. Он уехал в Дубай. Спустя годы, когда 29-летний парень решил вернуться в Беларусь, не смог это сделать, пока не возместил затраты на обучение. Об этом сообщили в главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.

Отучившись в вузе, бюджетника отправили на работу по государственному распределению. Но обязательная отработка не пришлась ему по душе, и спустя некоторое время он уехал жить в Дубай.

Суд вынес решение о возмещении средств, затраченных государством на обучение, сумма составила почти 48 тысяч рублей.

«Долгое время судебным исполнителям не удавалось наладить контакт с должником. До момента, пока тот не решил вернуться на родину. Выяснив, что органы принудительного исполнения ограничили его в праве пересечения границы, он связался с судебным исполнителем через соцсети и предпринял необходимые шаги, чтобы погасить долг в полном объеме», — рассказали судебные исполнители.

Какой вуз заканчивал молодой человек, неизвестно.

Рекордной суммой возмещения расходов на оплату обучения до сих пор считается та, которую насчитали курсанту Военной Академии, который бросил учебу. Его обязали возместить государству более 90 тысяч рублей на его обучение, а также уплатить госпошлину — более 4,5 тысяч рублей.