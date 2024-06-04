Зеленский: Текущие недели будут определять все лето и во многом этот год

Зеленский: Текущие недели будут определять все лето и во многом этот год8
- 4.06.2024, 21:02
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Речь о саммите мира и не только.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства рассказал, что дал несколько поручений насчет подготовки следующих заседаний Ставки и дальнейших решений.
Зеленский подчеркнул, что Украина видит угрозы и должна быть готова к ответному реагированию.
«Сейчас только начало июня, а уже именно такие недели, которые будут определять и все лето, и во многом этот год», - добавил президент Украины.
По его словам, речь идет о саммите мира, отношений Украины с Евросоюзом, позициях на фронте, а также внутреннего производства.
Глава государства добавил, что Украина делает на каждом из этих направлений все, чтобы были результаты.
Напомним, 15-16 июня в Швейцарии пройдет первый саммит по украинской формуле мира на уровне лидеров. Свое участие подтвердили уже более 100 государств.