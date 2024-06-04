Зеленский: Текущие недели будут определять все лето и во многом этот год 8 4.06.2024, 21:02

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Речь о саммите мира и не только.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что дал несколько поручений насчет подготовки следующих заседаний Ставки и дальнейших решений.

Зеленский подчеркнул, что Украина видит угрозы и должна быть готова к ответному реагированию.

«Сейчас только начало июня, а уже именно такие недели, которые будут определять и все лето, и во многом этот год», - добавил президент Украины.

По его словам, речь идет о саммите мира, отношений Украины с Евросоюзом, позициях на фронте, а также внутреннего производства.

Глава государства добавил, что Украина делает на каждом из этих направлений все, чтобы были результаты.

Напомним, 15-16 июня в Швейцарии пройдет первый саммит по украинской формуле мира на уровне лидеров. Свое участие подтвердили уже более 100 государств.