закрыть
4 июня 2024, вторник, 21:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Текущие недели будут определять все лето и во многом этот год

8
  • 4.06.2024, 21:02
  • 1,228
Зеленский: Текущие недели будут определять все лето и во многом этот год

Речь о саммите мира и не только.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что дал несколько поручений насчет подготовки следующих заседаний Ставки и дальнейших решений.

Зеленский подчеркнул, что Украина видит угрозы и должна быть готова к ответному реагированию.

«Сейчас только начало июня, а уже именно такие недели, которые будут определять и все лето, и во многом этот год», - добавил президент Украины.

По его словам, речь идет о саммите мира, отношений Украины с Евросоюзом, позициях на фронте, а также внутреннего производства.

Глава государства добавил, что Украина делает на каждом из этих направлений все, чтобы были результаты.

Напомним, 15-16 июня в Швейцарии пройдет первый саммит по украинской формуле мира на уровне лидеров. Свое участие подтвердили уже более 100 государств.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Беларусь и новая Атлантическая хартия
Беларусь и новая Атлантическая хартия Олег Белоколос
Путин пошел в белорусскую школу
Путин пошел в белорусскую школу Ирина Халип
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года?
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года? Дмитрий Чернышев
Тайное укрытие с выходом в ад
Тайное укрытие с выходом в ад Владимир Халип