Байден: Украинские войска изничтожили российскую армию 4.06.2024, 21:52

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Джо Байден

Также президент США рассказал, как будет выглядеть мир в Украине.

Президент США Джо Байден считает, что украинская армия за время войны изничтожила российские войска.

«Странно, что никто об этом не пишет, о том, что произошло [за время войны в Украине]. Российская армия изничтожается. Вы не об этом пишете. А она была действительно изничтожена», — сказал глава государства в интервью журналу Time.

По его мнению, Североатлантический альянс стал гораздо сильнее с момента вступления Байдена в должность. Он полагает, что смог пересобрать организацию и сделал НАТО самым сильным альянсом в мировой истории. Президент допустил, что после завершения войны Украину могут не принять в НАТО, но США продолжат оказывать Киеву военную помощь.

«Мир в Украине будет выглядеть так, что Россия больше никогда, никогда, никогда, никогда не оккупирует Украину. Вот как будет выглядеть мир. Но это не значит, что [Украина] обязательно станет частью НАТО. Это значит, что мы наладим [с Украиной] такие же отношения, как и с другими странами, куда мы поставляем оружие», — заявил Байден.

Он отметил, что если западные страны позволят Украине потерпеть поражение, то произойдет дестабилизация обстановки в государствах Восточной Европы.

«Но если мы когда-нибудь позволим, чтобы Украина потерпела поражение, запомните мои слова: вы увидите, как уйдет Польша, как уйдут все страны, расположенные вдоль нынешней границы России, от Балкан до Беларуси, как им всем придется самим устраиваться», — заключил президент.

По данным британского Минобороны, по состоянию на конец апреля 2024 года российская армия в Украине потеряла 450 тысяч человек убитыми и ранеными. В эту цифру не входят потери среди бойцов частных военных компаний, таких как «Вагнер», который рекрутировал и бросал в «мясные штурмы» десятки тысяч заключенных российских колоний. Американская разведка в августе прошлого года оценивала российские потери в 360 тысяч человек, из которых 120 тысяч убиты.