Ведра боровиков: в лесах Беларуси появились первые июньские грибы 4.06.2024, 22:01

Но лесные дары есть еще не во всех регионах.

Белорусские грибники начали собирать первые июньские лисички и боровики.

Еще в мае некоторые поклонники тихой охоты находили в Могилевской и Гомельской областях проклюнувшиеся дары леса.

Правда, уже 1 июня многие жаловались на отсутствие «даже поганок», пишет сообщество «Грибы Беларуси 2024» в соцсети VK.

Плюс ко всему – мошкара атаковала грибников и не давала собирать «урожай».

Пошли лисички

Уже 2 июня в сообщениях говорилось, что «нормально лисички пошли».

Так, сперва они появились в лесах Лоевского района, в Чаусском районе, Бобруйске. А под Могилевом уже есть и боровики.

«Да все нормально, ведро боровиков, два подосиновика, лисички три. Все класс», – написал один из участников сообщества.

Однако многие жалуются как раз на то, что не могут отправиться на тихую охоту, поскольку во многих районах введены запреты и ограничения на посещение лесов.