Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024 по футболу 1 4.06.2024, 22:30

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Эта сборная еще не побеждала на Евро.

Суперкомпьютер Opta назвал Англию главным фаворитом Евро-2024 по футболу.

Английская сборная победит на турнире с вероятностью 19,9%. На втором месте идет Франция (19,1%), замыкает тройку Германия (12,4). Наименьшие шансы на титул у сборной Грузии (0,1%). Шансы сборной Италии защитить титул чемпионов Европы — 5%.

Английская сборная сыграет в одной группе с Данией, Сербией и Словенией.

Англичане еще не побеждали на Евро. В 2021 году Англия дошла до финала турнира, где проиграла Италии в серии пенальти. Наиболее титулованными являются сборные Испании и Германии, которые выигрывали Евро по три раза.