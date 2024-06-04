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Белый дом: Украина может сбивать российские боевые самолеты над территорией РФ

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  • 4.06.2024, 22:39
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Белый дом: Украина может сбивать российские боевые самолеты над территорией РФ

В Белом доме заявили, что украинские защитники это делают и делали с начала войны.

Украинские Вооруженные Силы не ограничены в том, чтобы поражать американским оружием российские боевые самолеты, которые находятся над территорией РФ.

Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби, сообщает «Укрінформ».

«Я просто хочу заметить, что в этом контексте существует определенная путаница. Никогда не было ограничений на то, чтобы украинцы сбивали вражеские самолеты, даже если эти самолеты не обязательно находятся в украинском воздушном пространстве», - отметил Кирби.

Представитель Белого дома уточнил, что ВСУ «могут сбивать российские самолеты, которые представляют неизбежную угрозу».

Кроме того, по его словам, украинские защитники это делают и делали с начала войны.

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