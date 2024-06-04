В Жлобине утонули двое подростков 14 и 15 лет 4.06.2024, 23:51

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Иллюстративное фото

Их тела из воды извлекли сотрудники ОСВОД.

Вечером 4 июня на озере Карпиловском в Жлобине утонули два мальчика 14 и 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По предварительным данным, вечером 4 июня компания ребят отдыхала на берегу озера Карпиловского. Купание в этом водоеме запрещено, но двое подростков, 14 и 15 лет, решили поплавать, но не рассчитали свои силы и утонули.

Их тела из воды извлекли сотрудники ОСВОД.