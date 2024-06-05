В Республике Сербской хотят переименовать Сребреницу 5.06.2024, 1:00

Чтобы избежать напоминаний о геноциде.

Власти Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины, хотят переименовать город Сребреницу, чтобы избежать напоминаний о геноциде и неприятных ассоциаций. Об этом сообщает Kleine Zeitung.

«Из-за всей лжи, распространяемой о Сребренице, наши люди выступили с инициативой переименовать муниципалитет», — заявил лидер боснийских сербов, президент Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

События, которые местные власти хотят стереть из памяти народа, произошли в июле 1995 года и вошли в историю как резня в Сребренице. Тогда сербские военные под командованием генерала Ратко Младича убили в этом городке более восьми тысяч боснийских мусульман.

Вдохновители этого преступления Ратко Младич и Радован Караджич, которые беспрепятственно скрывались в соседней Сербии в течение многих лет после окончания войны, уже давно заключены в тюрьму и приговорены к пожизненному заключению.

Международный трибунал по бывшей Югославии и Международный суд ООН признали убийство мусульман в Сребренице актом геноцида. Парламент Сербии тоже осудил эти события, но лишь в 2010 году. При этом геноцидом их признавать не стал.

После заявления Додика о том, что люди хотят переименовать общину (она же является и центром города), сербский мэр Сребреницы Младен Груичич тоже выступил с пояснениями. По его словам, репутация Сребреницы была «запятнана», что сделало ее нежелательным местом для туристов и инвесторов.

Тем временем в ассоциации «Матери анклавов Сребреницы и Жепы» отреагировали на новости о возможном переименовании города, отметив, что власти могут изменить название, но «не смогут скрыть правду о Сребренице».