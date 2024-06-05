У Соловьева предложили сбросить ядерную бомбу на Нидерланды 10 5.06.2024, 7:33

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Отличился скандальный депутат Госдумы Гурулев.

Депутат российской государственной думы Андрей Гурулев предложил сбросить на Нидерланды ядерную бомбу, чтобы таким образом «поставить Европу на колени». Об этом Гурулев сказал в эфире пропагандистского телеканала «Россия1».

По мнению депутата, такая атака «сможет поставить Европу на колени», потому что, как утверждает Гурулев, 50-60% обеспечения Европы углеводородами находится в Нидерландах.

«Где-то на 50-60% обеспечение Европы углеводородами находится в Голландии. Представляете, в Голландии — на побережье. У военных это называется жирная цель. Мы прекрасно понимаем, как нанести критически неприемлемый ущерб, чтобы Европа стала на колени. При чем, это дело одного дня. С минимальным расходом ядерного боеприпаса», — сказал Гурулев.

Когда российский пропагандист Владимир Соловьев еще раз подчеркнул, что удар должен быть именно ядерным, то Гурулев отметил, что это «обязательно» должно быть именно оружие массового уничтожения.

«Я думаю, что эту решимость нам нужно проявлять», — заключил Гурулев.