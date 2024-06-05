В Брестской области на торгах продали необычную недвижимость за большие деньги 1 5.06.2024, 8:13

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Фото: et.butb.by

Это рекордная сумма.

Бывший комплекс винзавода в поселке Ново-Бережное Столинского района продали с аукциона на площадке Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) за 2,4 млн рублей. По всей видимости, пока это рекордная сумма в нынешнем годy.

Огромный комплекс зданий и сооружений бывшего винзавода продали с аукциона за 2,4 млн рублей. Он состоит из 15 капитальных строений (цеха, склады, проходная и др.) общей площадью свыше 9 тыс. кв. м и расположен на участке площадью 7,4 га.

Одно из зданий бывшего винзавода в Ново-Бережном. Фото: et.butb.by

На продажу винзавод был выставлен собственником — КСУП «Бережное». Комплекс пытались сбыть на торгах с 2021 года, в том числе занижали цену вдвое. Наконец недавно его продали за 2,38 млн рублей единственному участнику аукциона.

К слову, в том же поселке Ново-Бережное по соседству с предприятием находится живописная заброшенная усадьба XIX века древнего рода Олешей, которые владели этими землями 400 лет.

Сделка с бывшим винзаводом, судя по всему, пока является самой крупной на бирже в этом году. До этого наибольшую сумму (1,9 млн рублей) отдали за бывшую фабрику сувениров «Славянка» в Бресте.