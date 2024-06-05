WP: Кремль провернул в Европе одну из самых масштабных операций по подкупу 1 5.06.2024, 8:26

4,670

Подробности.

Россия тайно подкупает ультраправых чиновников по всей Европе. В частности европейская разведка обратила внимание на действия россиян в Чехии, где соратник одного из ближайших сюзников Путина год назад открыл прокремлевское СМИ – «Голос Европы».

Как пишет The Washington Post, чешские власти провели тщательное расследование и закрыли российский сайт, назвав его пропагандистской операцией РФ. Однако только на Чехии дело не остановилось – расследование быстро распространилось и на другие страны, в том числе Бельгию, Нидерланды, Германию, Польшу и Францию. Правоохранители пришли к выводу, что «Голос Европы» – это куда больше, чем просто пророссийское медиа.

«Эта организация использовалась для перечисления сотен тысяч евро – до 1 миллиона в месяц – десяткам ультраправых политиков в более чем пяти странах, чтобы распространять в западных СМИ кремлевскую пропаганду, которая посеет раскол в Европе и укрепит позиции пророссийских кандидатов на выборах в Европарламент, что пройдут на этой неделе», – пишет издание со ссылкой на представителей разведок разных государств.

Официальные лица назвали эту операцию одной из самых масштабных, предпринятых Кремлем в Европе в его попытках подорвать поддержку Украины и внести раскол в трансатлантический альянс. Предыдущие тайные акции Кремля включают попытку объединения крайне правых и крайне левых в Германии, разжигание внутренних разногласий во Франции и саботаж в Польше.

Внутренние документы Кремля, полученные одной из европейских спецслужб и изученные The Post, показывают, что «Голос Европы» был частью кампании влияния, созданной Кремлем в тесной координации с Виктором Медведчуком, союзником Путина, который до вторжения России в Украину возглавлял промосковскую оппозиционную партию в украинском парламенте. Позднее планом руководил лейтенант Медведчука, который, как свидетельствуют другие документы, тесно сотрудничал с подразделением российской Федеральной службы безопасности, известным как Пятая служба ФСБ.

Глава чешской службы внутренней безопасности, Милал Куделка заявил, что операция «Голос Европы» была также попыткой провести в Европарламент больше пророссийских депутатов. По его словам, «был разработан план, по которому люди в Европарламенте будут вести классический шпионаж» в пользу России.

Не только Чехия: в деле замешаны и чиновники из Германии

Расследование в Чехии привело к обыскам в доме и офисах помощника крайне правого голландского депутата Европарламента и Петра Быстрона, ведущего члена крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) и кандидата №2 в Европарламент от этой партии.

Он был одним из ярых противников отправки западного оружия в Украину и выступал за отмену санкций в отношении России. Как рассказали The Post три высокопоставленных сотрудника европейских спецслужб, на одной из найденных во время обысков записей было слышно, как Быстрон жалуется сотруднику «Голоса Европы» на трудности с транспортировкой десятков тысяч наличными в его дом на Майорке.

Однако Быстрон был не только «пассивным человеком, получавшим деньги», он принимал активное участие в привлечении к проекту «Голос Европы» и других политических деятелей.

«Службы безопасности в Европе продолжают расследовать роль десятков других ультраправых политиков в сети «Голос Европы», в том числе из Франции, Бельгии и Нидерландов, а также еще шести деятелей AfD, включая политиков и парламентских помощников. Бельгийские власти также сыграли ведущую роль в расследовании, поскольку ключевые встречи «Голоса Европы» с политиками проходили в других местах Европы, в том числе в Брюсселе», – отмечает The Washington Post.

В то же время чешские спецслужбы по-прежнему остаются бдительными.

«Мы остановили [операцию «Голоса Европы»], и я очень горжусь своей службой», – сказал Коуделка.

Но есть опасения, что другие сети могут работать в других европейских странах.

«Эта борьба никогда не закончится», – добавил чешский чиновник.