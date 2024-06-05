«Стараюсь развеять стереотипы о Беларуси» 5.06.2024, 8:37

Уроженка Лиды рассказала, как готовится к финалу конкурса Miss Polonia.

В Польше началось голосование за лучшую участницу национального конкурса красоты Miss Polonia. Пока оно идет в социальных сетях, а финал шоу состоится 28 июня. В числе финалисток — уроженка белорусского города Лида Божена Ворона, которая просит белорусов поддержать ее. Most поговорил с ней о двух месяцах подготовки к финальному шоу.

Miss Polonia — национальный конкурс красоты в Польше. На нем выбирают посла страны на международных конкурсах «Мисс Мира», «Мисс Земля», «Мисс Гранд Интернешнл», «Мисс Интерконтиненталь» и «Мисс Очарование». Участвовать в конкурсе Miss Polonia могут только гражданки Польши. Божена уже получила польский паспорт. Она прошла кастинг, вышла в полуфинал, а затем и в финал.

Проект с предназначением

Божена рассказывает, что после полуфинала организаторы объяснили финалисткам, что «теперь они уже публичные фигуры».

«И до этого моя жизнь была довольно активной, но сейчас я получаю еще больше предложений от различных организаторов выступать на их мероприятиях. Поэтому сейчас у меня очень насыщенный график. Также после выхода в финал нам сообщили, что мы начинаем участвовать в мероприятиях, где каждая конкурсантка готовит проект с определенным предназначением. У меня был цикл «Kwadrans dla zdrowia psychicznego» («15 минут психологического здоровья» — Прим. MOST) в рамках моего подкаста «Oby do poniedziałku». Я его вела вместе с психологом Агнешкой Чайковской-Вендорф. Мы обсуждали актуальные психологические темы».

Божена рассказывает, что ее миссия в том, чтобы общество уделяло больше внимания не только физическому аспекту здоровья, но и психическому. Ее проект ориентирован на женщин.

«Повышая психологическую осведомленность и предоставляя различные формы эмоциональной поддержки, мы можем помочь женщинам вернуть чувство собственного достоинства и внутренней силы, которые иногда теряются перед разными жизненными трудностями».

«Исполняем песни вместе»

Также Божена работала над проектом «Korona z głowy: Dźwięki wolności» («Корона с головы: Звуки свободы»), он связан с увлечением девушки — пением. Беларуска хочет возродить забытые польские песни 1950-70-х годов.

«Возможно, они уже не так актуальны, но в них есть душа, шарм и глубокий смысл. Мы исполняем эти песни вместе с людьми в хосписах, школах или на различных мероприятиях. Это не просто мое выступление, а общее пение, создающее атмосферу единства и свободы через музыку».

Помимо творческих инициатив, финалистки постоянно участвуют в фотосессиях и съемках к гала-финалу, который состоится 28 июня.

В мае у финалисток прошли съемки-визитки, где они рассказывали о себе. В тот день конкурсантки впервые встретились все вместе. В полуфинале было 103 участницы, а в финал прошли 24 конкурсантки из разных стран мира.

Дедушка учился с Неменом

С июня организаторы конкурса запустили в социальных сетях голосование за «Мисс Полония социальных сетей». Божена — финалистка под номером 11.

«На каждой встрече я стараюсь рассказывать о Беларуси и ее исторических местах, подчеркивая, что Лида — мой родной город — находится всего в 40 километрах от Новогрудка, где родился Адам Мицкевич. Мой дедушка учился в одном классе с Чеславом Неменом. Будучи финалисткой, я стараюсь развеять стереотипы о нашей стране и приглашаю всех после конкурса посетить Беларусь, чтобы увидеть множество интересных мест».

Белорусская диаспора в Польше может поддержать соотечественницу, отправив SMS на номер 73601 с текстом MISSPOLONIA.11 (стоимость — 3,69 злотых с НДС). Голосование продлится до 27 июня. А 28 июня можно будет поддержать Божену и на финальном шоу, которое будет транслироваться в прямом эфире. Будет запущено отдельное голосование за «Мисс Полония телезрителей».

«Планирую свои действия на будущее»

Впереди у конкурсанток пресс-конференция и выезд на подготовку к финалу, который пройдет в Закопане. 14 июня финалистки отправятся на место проведения, а 26 июня вернутся в Варшаву на примерки, так как для каждой участницы будут шить индивидуальные платья и костюмы.

«Впереди нас ждет насыщенный период. Очень много времени идет на конкурс, а на встречи с друзьями и близкими практически ничего не остается. В это время я заканчиваю университет, и на этой неделе у меня защита диплома по криминалистике.

У других конкурсанток ситуация еще более сложная. Некоторые из них должны приезжать из других стран, таких как Англия и Швеция, где они учатся. А прилетают, чтобы участвовать в съемках и мероприятиях.

И уже сейчас важно уметь держать баланс и не забывать, что конкурс рано или поздно закончится. Поэтому я продумываю и планирую свои действия на будущее, чтобы быть готовой к жизни после конкурса и не жить только этим периодом».