Как выглядит старший контролер КПП Чернобыльской АЭС Роман Горилык после двух лет российского плена 8 5.06.2024, 9:14

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Шокирующие фото украинца, которого вывезли в РФ через Беларусь.

Украинец Роман Горилык за 2 года российского плена очень сильно похудел, за все это время его ни разу не посещали представители международных организаций. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект «Хочу жити».

Как отмечается, Роман - старший контролер КПП по охране Чернобыльской АЭС. Его и других 168 нацгвардейцев, охранявших ЧАЭС, россияне буквально взяли в заложники и вывезли из Украины через Беларусь в марте 2022 года.

«Состояние Романа и других украинских военнопленных вызывает ужас и ассоциации с самыми темными страницами истории человечества - нацистскими концентрационными лагерями смерти», - отмечают в проекте.

За все время пребывания в российском плену Романа и других 74 военнопленных украинцев, которых вернули во время обмена, ни разу не посещали наблюдатели Международного Комитета Красного Креста.

Проект «Хочу жити» также публикует шокирующие фотографии, на которых зафиксировано состояние Горилыка после возвращения из российского плена.

Романа Горилыка вернули из российского плена 31 мая 2024 года.