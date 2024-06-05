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Лукашистов одели в военную форму с камуфляжем российского образца

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  • 5.06.2024, 9:49
  • 2,272
Лукашистов одели в военную форму с камуфляжем российского образца

Они учились «противостоять вражеским ДРГ».

«Флагшток» показал, как выглядят руководители исполкомов Гомельской области на учениях «территориальной обороны».

На однодневных сборах в Речице они учились «организовывать оборону» некоего объекта, а также «противостоять вражеским ДРГ».

Военную форму с камуфляжем российского образца пришлось надеть председателю Гомельскогой района Козелу, председателю горисполкома Привалову, зампредседателя облисполкома Барановскому и даже многолетней главе Мозырского района - Павлечко.

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