«Пригожины» пойдут в Москву с разных сторон Эль Мюрид

5.06.2024, 9:51

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И какой-то обязательно дойдет.

Продолжается массовая зачистка губернаторов, практически в ежедневном режиме идут сообщения об отставках того или другого руководителя региона.

Логика здесь вполне просматривается: идет превентивный погром правящих группировок-кланов, из-под них выбивают сейчас вотчинные территории, на которых они создали свои клановые угодья. Причина тоже достаточно тривиальна: в условиях нарастающего хаоса высшая власть действует по методу Натаниэля Бампо, который спасался от пожара в прерии через создание своего собственного пожара, чтобы лишить его ресурса и «выгородить» безопасную для себя зону. Так называемый «встречный пал».

При этом элитные группы, по которым сейчас идут удары, должны быть сгуртованы в двух созданных «отстойниках» - Совбезе и Госсовете, конкуренция между которыми и должна стать управляемой и поднадзорной. Высшая власть отчаянно конфигурирует пространство управления, создавая на месте устойчивых балансов балансы динамические.

Риск таких действий вполне просматривается - вместо встречного огня можно поджечь свой собственный дом. Но вариантов уже почти нет, так как внутри правящей страты начинаются ожесточенные столкновения, которые грозят обрушить всю вертикаль и разрушить все балансы.

Поэтому и принудительная хаотизация пространства, чтобы дезорганизовать группировки и как-то получить над ними контроль. Идея опасная, а главное - требующая очень качественного управления на грани интуитивного. А вот с качеством управления в современной России дела обстоят крайне печально, причем на всех уровнях. Управление динамическими процессами - это вообще высший пилотаж, который предъявляет крайне высокие требования.

Так что может произойти классический сюжет, когда лекарство окажется внезапно гораздо более опаснее болезни.

Но и деваться особо некуда - если ничего не делать, вероятность того, что начнет прилетать отовсюду, будет только расти. Эдак можно доиграться до того, что марши справедливости подобные прошлогоднему пригожинскому, начнут тянуться в Москву с разных сторон. И какой-то обязательно дойдет.

Эль Мюрид, «Телеграм»