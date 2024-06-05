«Несколько лет оплачивала страховку, а при страховом случае заплатили копейки» 5.06.2024, 10:00

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На даче у гродненки «погуляла» молния, а весь ремонт — за свой счет.

В дачный домик жительницы Гродно Ярославы ударила молния и принесла немало разрушений. Теперь многое предстоит ремонтировать, но за свой счет — дача не была застрахована. Своей историей с видео гродненка поделилась в TikTok, пишет zerkalo.io.

У Ярославы и ее семьи дача в деревне Немейши под Гродно. В воскресенье, 2 июня, во время грозы в дом попала молния — ударила в розетку на втором этаже. К счастью, внутри никого не было, однако имущество сильно пострадало.

«Сгорела полностью вся проводка, взорвался счетчик, взорвался электрический щиток на улице. Также полностью развалилась дымоходная труба, осколки от кирпичей валяются на всей территории участка и на соседних. На крыше сквозная дыра», — рассказала женщина.

При этом изнутри дом обшит вагонкой, там много текстиля: «Просто чудо, что он не сгорел».

По словам Ярославы, молния ударила только в их дачу, однако пострадали и другие дома — у многих взорвались счетчики, у кого-то просто сгорели провода.

Теперь семье предстоит основательный ремонт дачи — среди прочего нужно чинить крышу и полностью менять проводку. А поскольку дом не застрахован, все работы придется выполнять за свой счет.

В комментариях обратили внимание, что дача Ярославы не оборудована молниеотводом, и посоветовали его установить, чтобы таких происшествий больше не случалось:

• «Попробовали бы вы в Германии или Швейцарии эксплуатировать дом без громо/молниеотвода. Без них страховка не действует в Европе».

• «Я вырос в деревне, на всех домах стояли громоотводы, даже на сараях. А сейчас идешь по частному сектору — ну никто молнии не боится».

Также девушка намерена застраховать свою дачу. Многие насчет этого настроены скептически и считают, что даже при страховом случае добиться выплат будет непросто:

• «У меня зимой от тяжести снега на даче поехала крыша на сарае и следом стена. Не выплатили ничего. Признали ветхими».

• «На днях попалось видео девушки, которая несколько лет оплачивала страховку. А при страховом случае ей заплатили копейки».

Однако Ярослава утверждает, что раньше уже обращалась в страховую из-за несчастных случаев в квартире и тогда «хорошо платили».

Кто-то поделился историями о собственном несчастье из-за ударившей молнии:

• «А у нас сгорела спутниковая антенна, телевизор и плэйстейшн. Капец, мы в шоке. В Гродно тоже».

• «21 мая от удара молнии сгорел наш домик в деревне. Вся жизнь прошла за 5 минут, когда позвонили. Страховки не было».

Некоторые написали, что из-за ролика у них развилась новая фобия. Да и сама Ярослава призналась, что после случая на даче у нее появился страх перед молниями: «Вчера даже боялась стены мыть».