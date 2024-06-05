Пентагон объявил об огромном контракте с производителем HIMARS 5.06.2024, 10:06

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Фото: EPA

Сумма контракта достигает почти двух миллиардов долларов.

Пентагон объявил о масштабном модификационном контракте с оружейной компанией Lockheed Martin на производство высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.

Как сообщают в Пентагоне, сумма сделки - 1,933 млрд долларов, подрядчик - Армейское командование по контрактам.

«Места проведения работ и финансирование будут определяться для каждого заказа с вероятной датой завершения 31 мая 2028 года», - говорится в сообщении.

В то же время в Пентагоне не указывают, какое количество систем, которое должна поставить компания.

В начале мая сообщалось об очередном контракте на производство HIMARS на сумму в 861,3 млн долларов со сроками выполнения до конца мая 2026 года, и также с неназванным количеством систем.

До конца этого года в Lockheed Martin планировали выйти на 96 пусковых в год, ранее сообщалось об увеличении производства с 48 до 60 машин в течение года.

Как пишет Defense Express, в США активно работают над оснащением войска новыми и усовершенствованными ракетами для этого комплекса. Это усовершенствованная GMLRS-ER, которая имеет дальность почти вдвое большую по сравнению с базовой версией GMLRS и может уничтожать цели на расстоянии 150 км.

Также американцы работают над новейшей дальнобойной ракетой PrSM с максимальной дальностью от 500 км. Пентагон пока планирует закупить только 230 таких ракет.

HIMARS также может запускать и гибрид ракеты и бомбы GLSDB, который требует доработки по результатам его эксплуатации в Украине.