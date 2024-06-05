Военный эксперт: В армии РФ идет процесс переформатирования в маршевые батальоны 5.06.2024, 10:16

В мае оккупанты понесли рекордные потери на фронте в Украине.

В мае потери личного состава армии РФ на фронте стали рекордными — 38 940 солдат. Число уничтоженных оккупантов за месяц было самым высоким с начала полномасштабного вторжения России.

Чтобы компенсировать такие потери, Кремлю придется проводить всеобщую мобилизацию. Такое мнение озвучил военно-политический обозреватель украинской группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

- РФ необходима только всеобщая мобилизация. Использовать, например, формат скрытой мобилизации она попросту не сможет. Особенно с учетом того, что российское командование намерено в перспективе еще и наращивать потенциал посредством создания новых подразделений и насыщением их людским ресурсом. В ближайшее время для них пороговым значением по мобилизации должны будут стать 40 тыс. человек в месяц. При этом еще не факт, что в июне количество потерь превысит этот показатель в 40 тыс., — сказал обозреватель.

Для того, чтобы компенсировать потери «в ноль», российскому командованию необходимо будет собирать людей по стране, а также задействовать еще и рекрутинг в других странах — в Африке, Центральной Азии, считает Коваленко.

- Им необходимо будет превышать ежемесячный набор в 40 тыс. То есть в данном случае идет процесс, скажем так, переформатирования российских оккупационных войск из классических военизированных формирований в нечто подобное маршевым батальонам. И я не исключаю, что к концу 2024 года — началу 2025-го вся группировка российских оккупационных войск больше будет похожа именно на один большой масштабный маршевый батальон, — резюмировал эксперт.