«Чем дальше читаю, тем больше моя душа закипает» 5.06.2024, 10:32

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Белоруска отреагировала на нововведение на литовской границе.

С 3 июня правительство Литвы ввело новый перечень товаров, которые запрещены для импорта из Беларуси и России. Из-за этих санкций на литовской границе переполох — люди сообщают, что в литовских пунктах пропуска им предлагают выбрасывать продукты, напитки, сигареты и прочие товары.

Читательница сайта Charter97.org отреагировала на нововведения на границе:

— Белорусы давно просят Евросоюз помочь свергнуть режим Лукашенко. Задушить его финансово. Ввести санкции, которые направлены против заводов, которые практически все сейчас работают на российскую войну, против кошельков Лукашенко, которые кормят и удерживают диктатуру.

Но нет, литовцы вводят ограничения, санкции против меня, простой пенсионерки, детей и внуков которой заставили покинуть родину. Иногда соседи говорят: «Какие молодцы ваши дети, что выехали, как им повезло!» Я молчу.

Так вот ... Раз в год мы с большими усилиями делаем визу и едем проведать своих сыновей, побаловать внуков (а их нам Бог дал аж 4)! И, конечно же, везем малыши белорусские конфеты, зефир, а сыновья, например, всегда просят медку со своей пасеки. А как же ты поедешь в гости без подарков? И вот сегодня читаю, что литовцы ввели новые санкции. Думаю, ну наконец, может, выйдут наши политические заключенные!

Но чем дальше читаю, тем больше моя душа закипает. Так это же они ввели санкции против меня, бабушки, которая везет детям гостинцы. Против немощной женщины, которая старательно складывает сумку, взвешивая каждую вещь, так как поднять более шести килограммов уже не могу.

А ведь надо взять с собой и тонометр, и лекарства (благо, мое старенькое устройство пока не зачислили в импорт и разрешают провезти). Все остальное в моей сумке сегодня называется запрещенным импортом. И должно быть выброшено в мусорку.

Так кому наиболее навредят эти новые санкции? Белорусы гниют в тюрьмах и переживают тяжелые разлуки, пьют антидепрессанты, годами не могут встретиться с близкими...

Такими же действиями литовские власти только усугубляют положение белорусов, что и так пострадали от преступной диктатуры.

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