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Эксперт: Война в Украине может уйти под землю

  • 5.06.2024, 10:40
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Эксперт: Война в Украине может уйти под землю

Что это значит и как этого не допустить?

Российская оккупационная армия быстро масштабирует решение по производству дронов, а это может привести к ситуации, когда война в Украине станет подземной. Об этом в интервью hromadske заявил соучредитель компании Kvertus, которая производит антидронные системы, Ярослав Филимонов.

«Когда у нас волонтеры все еще закрывают потребности военных, у них уже работают заводы. Если не закрыть РЭБом фронт, война перейдет в подземную. Основные поражения личного состава — артиллерия и FPV-дроны», — сказал Филимонов.

По его словам, у россиян настолько много FPV-дронов, что они могут атаковать даже одного человека или единицу техники, в которой даже никого нет.

«Они не считают эти дроны», — отметил Филимонов.

Он также отметил, что РЭБ — это сегодня как шлем и бронежилет и обязательное защитное средство, которое должно быть на поле боя. И, хотя украинская радиоэлектронная борьба сейчас активно развивается, потребности в ней на фронте до сих пор огромные.

А едва ли не самой большой проблемой, по словам Филимонова, является масштабирование производства.

«Потребности огромные. Каждая машина, бронемашина, медэвак должны быть оборудованы средством против FPV-дронов. Хотя бы на каждое отделение должно быть антидроновое ружье, на каждое отделение должен быть специальный рюкзак РЭБа», — пояснил Филимонов.

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