В Сеть попало видео с треугольным НЛО, которое пролетело рядом с луной 5.06.2024, 10:45

Житель Дублина стал очевидцем необъяснимого происшествия.

Житель Дублина (Ирландия) стал свидетелем происшествия, которое сам он объяснить не в силах.

Посмотрев в небо, очевидец увидел не только привычную луну, но и некий объект рядом с ней — похоже, это был некий треугольный НЛО, и природа этого объекта вызывает массу вопросов. И даже несмотря на предположения о самолёте или другом привычном летательном аппарате, получившийся видеоролик смотрится очень странно.

Автор кадров добавил, что всегда недоумевал, почему видеоролики с НЛО часто резко обрываются, но теперь он понял причину. Тот НЛО, который он увидел, вызвал у него настолько сильный страх, что очевидец тоже резко прекратил снимать и со всех ног помчался домой. И немало комментаторов в интернете уверены, что подобный испуг извинителен.