В Беларуси вскоре может появиться банк с новым названием 1 5.06.2024, 11:18

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С чем это связано?

У «БТА Банка» в Беларуси сменился собственник. Им стала компания из Казахстана SNRG Capital Eurasia, которая принадлежит предпринимателю из этой страны Султану Маренову. Как пишет «Зеркало», об этом сообщается на сайте финучреждения. Напомним, в феврале этого года появилась информация, что Нацбанк Беларуси дал разрешение на подобную сделку.

Казахская фирма SNRG Capital Eurasia входит в группу его компаний SNRG Capital Pte Ltd (Сингапур), которая работает в области цифрового банкинга, финансовых и информационных технологий, бизнес-консалтинга и управления проектами.

SNRG Capital Eurasia выкупила 99,93% акций «Банка БТА» у ее «мамы» — казахстанского «БТА Банка».

Султан Маренов с 2005 по 2015 годы занимал пост председателя правления беларусского «БТА Банка». С января 2024 года он возглавляет совет директоров «БТА Банка». Он рассказал о планах по развитию финучреждения:

— Мы планируем усилить управляющую команду и сфокусироваться на растущих потребностях наших клиентов, а также предложить выгодные условия для физических лиц, малого и среднего бизнеса и для тех, кто ведет активную внешнеэкономическую деятельность. Понимая, что сегодня востребованы бесшовные цифровые сервисы, мы приложим все усилия для того, чтобы их улучшить.

При этом у банка, как сообщается, будет новое название.

«Банк будет активно развивать действующие направления, а также в рамках новой стратегии поддержит актуальными финансовыми решениями предприятия и предпринимателей, ориентированных на рынки Южной и Юго-Восточной Азии. Для реализации данных задач „БТА Банк“ уже в текущем году сменит свое название, которое будет полностью соответствовать новой стратегии», — сообщили в финучреждении.

В основном клиентами «БТА Банка» являются малый и средний бизнес, а также физлица.