За год в Беларуси стало на 60 тысяч студентов меньше 3 5.06.2024, 11:28

2,050

Куда они все пропали?

В Беларуси сильно уменьшилось количество студентов ВУЗов. За год — почти на 60 тысяч: с 227 тысяч в 2022-м до 171 тысячи в 2023-м. Это самый низкий показатель за всю историю независимой Беларуси.

Студенческий пик пришелся в нашей стране на 2011 год — тогда в белорусских ВУЗах обучалось почти 445 тысяч человек. С тех пор их количество неуклонно падало.

«Еврорадио» спросило у эксперта Льва Львовского, почему выпускники школ перестали интересоваться белорусскими ВУЗами и к чему может привести сложившаяся ситуация.

Демографическая яма и отток за границу

Эксперт назвал две основные причины сокращения числа студентов: во-первых, снижение рождаемости и сокращение численности населения в целом, а во-вторых, отток в зарубежные ВУЗы.

— Белорусы начали уезжать учиться за границу где-то в середине 2010-х годов и вплоть до настоящего времени продолжили это делать. Причём едут учиться как в ЕС, так и в Россию.

Лев Львовский связывает отток студентов с ухудшением качества высшего образования в Беларуси. Если до событий 2020 года оно снижалось постепенно, то после произошёл резкий обвал из-за репрессий в отношении преподавателей. В результате многие специальности заметно потеряли в престижности.

Чем чревато?

Эксперт говорит, что, отучившись за границей, молодой специалист вряд ли вернётся работать в сегодняшнюю Беларусь. Тут для этого просто нет адекватных условий. Поэтому, в первую очередь, отток будет способствовать росту дефицита рабочих рук и недостатку высококвалифицированных кадров.

— На этот вопрос обращает внимание и правительство, и сам Лукашенко. Но, как мы видим, проблему они решают исключительно в командно-административном и репрессивном ключе.

Уже есть случаи, когда директоров школ запугивали увольнениями, если под их крылом слишком много тех, кто поступает за границу. Плюс были проблемы с апостилями на аттестатах и другими документами, которые требуются при поступлении в зарубежные ВУЗы. Ещё раньше, можно вспомнить, поступление в магистратуру перестало давать молодым людям право на отсрочку от армии.

Львовский считает, что власти и дальше продолжат вводить репрессивные меры в отношении белорусских студентов, а качество образования продолжит снижаться.

— Уменьшение числа студентов, которое отражено в официальной статистике, — на самом деле ещё не вся картина, которую мы видим. За последние годы многие ВУЗы заметно снизили свои проходные баллы, и из тех 170 тысяч, которые сейчас учатся, процентов 10 вообще бы не поступили в ВУЗ ещё лет 15 назад. Такая вот инфляция.