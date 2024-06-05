В Чечне снова передали пост министра по наследству 5.06.2024, 11:51

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Высокую должность занял племянник Кадырова.

Новым министром транспорта, связи и цифрового развития Чеченской республики стал племянник Рамзана Кадырова Адам Черхигов. Об этом сам Кадыров сообщил в телеграм-канале, передает The Moscow Times.

«Адам является достойным членом команды. <…> Несмотря на молодой возраст, он обладает большим опытом работы на руководящих должностях и необходимыми профессиональными навыками для качественного и эффективного выполнения стоящих перед министерством задач», — написал Кадыров.

До этого пост министра транспорта, связи и цифрового развития занимал его отец — 57-летний Рамзан Черхигов. Адам Черхигов ранее возглавлял комитет правительства Чечни по дошкольному образованию. Мать Адама — Зарган Кадырова, сестра главы Чечни.

Это второй раз с конца прошлого года, когда пост в Чечне передается по наследству, отметило «Агентство». В ноябре 2023-го от отца к сыну перешел пост министра автомобильных дорог. Новым руководителем ведомства был назначен зять Кадырова и вице-премьер Чечни 42-летний Иса Тумхаджиев. Он сменил на этой должности своего отца Абубакара Тумхаджиева, который стал помощником Кадырова.

Всего в правительстве Чечни девять из 23 постов занимают родственники Кадырова, подсчитывало «Агентство». Только в мае глава республики назначил министром физической культуры и спорта своего 18-летнего сына Ахмата, а на пост министра по делам молодежи поставил мужа своей четвертой дочери Табарик 20-летнего Рамзана Висмурадова.

Кроме них министерские посты занимают Адам Алханов — муж третьей дочери главы Чечни Хутмат, который возглавляет Минздрав, и Хож-Бауди Дааев, родственник Кадырова по линии тети (сестры отца), возглавляющий Минобрнауки.

При этом во главе самого правительства с конца мая стоит «правая рука» Кадырова Магомед Даудов. Увеличение числа родственников в чеченском кабмине происходит на фоне слухов об ухудшении здоровья Кадырова. По данным «Новой газеты. Европа», в 2019 году главе Чечни поставили диагноз «некроз поджелудочной железы» и состояние его здоровья «не оставляет надежд на его излечение».