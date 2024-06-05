«Вынуждают выезжать на встречную» 2 5.06.2024, 11:56

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По этой улице Минска трудно ехать по правилам.

Пользователь форума «Онлайнера» с ником 2shifr рассказал о системной, по его словам, проблеме на улице Пионерской в Минске. Справа вдоль проезжей части припаркованы автомобили. Припаркованы так, что проехать по правилам не выходит: нужно либо останавливаться, либо выезжать на полосу встречного движения.

— Это умышленное блокирование единственной полосы движения, — считает автор видео.

— Одна полоса заставлена авто, а на встречном потоке из одной полосы появляются две. Припаркованные авто блокируют полосу, вынуждая пересекать двойную сплошную, — пояснил читатель.

Проблемная парковка на улице Пионерской — явление частое. Минимум дважды за прошедшую неделю минчанин сталкивался с тем, что приходилось через сплошную разметку объезжать стоящие машины.

Другой водитель рассказал о схожей проблеме в другой части города.

— После обновления разметки на улице Академической (участок от улицы Платонова до проспекта Независимости), чтобы проехать в сторону проспекта, тоже надо ехать по встречной. Водители и раньше парковались на обеих сторонах дороги (и там, где можно, — на четной стороне, и там, где нельзя, — на нечетной). Но из-за того, что разметка шла посередине проезжей части, то ширины полосы в целом хватало, чтобы проехать мимо припарковавшихся с нарушением, не выезжая на встречку. Но сейчас полосы сместили и сделали стандартными по ширине: теперь полоса в сторону проспекта Независимости идет ровно от бордюра на ширину условной машины. Но парковаться от этого там не перестали, и теперь эти авто занимают всю полосу, их надо объезжать по встречке. А автобусам там вообще несладко, — сообщил водитель.

В подтверждение своих слов он прислал видео.